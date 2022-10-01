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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бернли
Кардифф - Бернли: обзор матча 01 октября 2022
Кардифф
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
90'
К. Робинсон
48'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Бернли
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
Пас отдал
М. Ромео
90'
88'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Браунхилл
Замена
Д. Симпсон
️️️️
С. Кипр
80'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
О. Ожо
79'
Замена
Г. Уит
️️️️
К. О'Доуда
73'
65'
Замена
А. Зарури
️️️️
Н. Телла
64'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Д. Родригес
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Роллс
64'
64'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
С. Кипр
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Телла
Пас отдал
Я. Матсен
Желтая карточка
П. Нг
47'
Желтая карточка
Н. Нкунку
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
4-1-4-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
47
О'Доуда
32
Роллс
9
Харрис
9
Ожо
47
Робинсон
4-4-1-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
23
Телла
16
Родригес
4
Кипр
6
Симпсон
6
Симпсон
4
Кипр
47
О'Доуда
11
Уит
11
Уит
47
О'Доуда
9
Ожо
14
Сойерс
14
Сойерс
9
Ожо
32
Роллс
4
Риномхота
4
Риномхота
32
Роллс
16
Родригес
14
Бенсон
14
Бенсон
16
Родригес
8
Браунхилл
22
Бастьен
22
Бастьен
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
35
Барнс
35
Барнс
7
Гудмундссон
23
Телла
21
Зарури
21
Зарури
23
Телла
Остались в запасе
Кардифф
Бернли
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кардифф - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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