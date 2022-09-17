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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Бристоль Сити
Бернли - Бристоль Сити: обзор матча 17 сентября 2022
Бернли
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
4'
М. Бенсон
67'
Д. Родригес
27'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Корк
89'
Замена
Витиньо
️️️️
Я. Матсен
88'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Д. Родригес
88'
79'
Замена
К. Мартин
️️️️
Р. Аткинсон
76'
Замена
Х. Массенго
️️️️
М. Джеймс
ГОЛ! 2:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
67'
Замена
А. Зарури
️️️️
Н. Телла
66'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Бенсон
53'
46'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
46'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
32'
Желтая карточка
А. Скотт
27'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Т. Конвей
ГОЛ! 1:0!
М. Бенсон
Пас отдал
Я. Матсен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
14
Робертс
8
Браунхилл
24
Каллен
4
Корк
14
Бенсон
23
Телла
16
Родригес
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
9
Конвей
21
Уэллс
18
Вайманн
22
Матсен
2
Витиньо
2
Витиньо
22
Матсен
14
Бенсон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Бенсон
16
Родригес
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
16
Родригес
23
Телла
21
Зарури
21
Зарури
23
Телла
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
37
Джеймс
4
Массенго
4
Массенго
37
Джеймс
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Мартин
5
Аткинсон
Остались в запасе
Бернли
Бристоль Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бернли - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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