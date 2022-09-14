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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бристоль Сити
Норвич Сити - Бристоль Сити: обзор матча 14 сентября 2022
Норвич Сити
14.09.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
11'
Т. Пукки
23'
Т. Пукки
66'
Д. Сарджент
44'
Т. Конвей
77'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бристоль Сити
84'
Замена
К. Мартин
️️️️
Р. Аткинсон
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Нуньес
84'
Замена
Б. Гибсон
️️️️
Г. Хэнли
84'
77'
ГОЛ! 3:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Уилльямс
76'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Т. Конвей
Замена
Д. Синани
️️️️
Т. Пукки
76'
69'
Замена
А. Семеньо
️️️️
М. Сайкс
ГОЛ! 3:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Г. Сара
66'
Замена
Г. Сара
️️️️
А. Рэмзи
60'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
60'
44'
ГОЛ! 2:1!
Т. Конвей
Пас отдал
Н. Уэллс
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
А. Рэмзи
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
К. МакЛин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Бирам
32
Нуньес
23
МакЛин
10
Кантвелл
21
Рэмзи
20
Пукки
9
Сарджент
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
9
Конвей
21
Уэллс
18
Вайманн
4
Хэнли
23
Гибсон
23
Гибсон
4
Хэнли
21
Рэмзи
8
Сара
8
Сара
21
Рэмзи
20
Пукки
10
Синани
10
Синани
20
Пукки
32
Нуньес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
32
Нуньес
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
9
Конвей
8
Уилльямс
8
Уилльямс
9
Конвей
17
Сайкс
42
Семеньо
42
Семеньо
17
Сайкс
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Мартин
5
Аткинсон
Остались в запасе
Норвич Сити
Бристоль Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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