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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бернли
Престон - Бернли: обзор матча 13 сентября 2022
Престон
13.09.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
15'
Д. Стори
10'
Т. Харвуд-Беллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бернли
84'
Замена
Я. Матсен
️️️️
М. Бенсон
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Д. Джонсон
80'
Замена
А. Брауне
️️️️
Т. Пэррот
72'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
64'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Г. Каннингэм
64'
62'
Замена
Л. Байер
️️️️
Ч. Тэйлор
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
46'
Желтая карточка
Т. Пэррот
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стори
Пас отдал
Б. Поттс
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
Д. Браунхилл
Желтая карточка
А. Маккэнн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
8
Каннингэм
11
Брэди
8
Уайтмэн
14
Джонсон
8
Маккэнн
44
Поттс
17
Риис
19
Пэррот
4-3-2-1
49
Мурич
2
Витиньо
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
4
Корк
24
Каллен
8
Браунхилл
23
Телла
14
Бенсон
16
Родригес
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
8
Каннингэм
16
Хьюз
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
19
Пэррот
8
Брауне
8
Брауне
19
Пэррот
14
Джонсон
17
Эванс
17
Эванс
14
Джонсон
14
Бенсон
22
Матсен
22
Матсен
14
Бенсон
18
Тэйлор
5
Байер
5
Байер
18
Тэйлор
Остались в запасе
Престон
Бернли
13
Дэвид Корнелл
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Престон - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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