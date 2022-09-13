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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 13 сентября 2022
Мидлсбро
13.09.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 3
Завершен
Кардифф
76'
Д. Уотмор
77'
Р. Муньис
4'
К. О'Доуда
45'
П. Нг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Кардифф
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Фрай
89'
85'
Желтая карточка
Р. Уинтл
Желтая карточка
Р. МакГри
81'
79'
Замена
К. Нельсон
️️️️
П. Нг
ГОЛ! 2:2!
Р. Муньис
Пас отдал
А. Дейкстел
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотмор
Пас отдал
И. Джонс
76'
67'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
К. Робинсон
67'
Замена
О. Ожо
️️️️
К. О'Доуда
Замена
М. Бола
️️️️
М. Кларк
64'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Моуатт
46'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
П. МакНэйр
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
П. Нг
Пас отдал
Э. Риномхота
37'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Роллс
4'
ГОЛ! 0:1!
К. О'Доуда
Пас отдал
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
3-5-1-1
1
Робертс
17
МакНэйр
23
Фрай
5
Кларк
3
Гилс
16
Хаусон
20
Моуатт
8
МакГри
25
Крукс
25
Джонс
9
Муньис
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
6
Симпсон
2
Ромео
24
Уинтл
9
Харрис
47
О'Доуда
32
Роллс
4
Риномхота
47
Робинсон
5
Кларк
16
Бола
16
Бола
5
Кларк
17
МакНэйр
2
Дейкстел
2
Дейкстел
17
МакНэйр
23
Фрай
88
Форсс
88
Форсс
23
Фрай
20
Моуатт
20
Уотмор
20
Уотмор
20
Моуатт
47
Робинсон
27
Нкунку
27
Нкунку
47
Робинсон
38
Нг
35
Нельсон
35
Нельсон
38
Нг
32
Роллс
14
Сойерс
14
Сойерс
32
Роллс
47
О'Доуда
9
Ожо
9
Ожо
47
О'Доуда
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
31
Джейк Анвик
ВР
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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