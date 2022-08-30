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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Норвич Сити
Бирмингем Сити - Норвич Сити: обзор матча 30 августа 2022
Бирмингем Сити
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
50'
С. Хоган
63'
Э. Омобамиделе
90+3'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Норвич Сити
90'
+4
Желтая карточка
О. Эрнандес
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
О. Эрнандес
Замена
T. Campbell
️️️️
Д. Уильямс
88'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
88'
84'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
С. Бирам
84'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
80'
Желтая карточка
М. Ааронс
74'
Замена
Г. Сара
️️️️
А. Рэмзи
71'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Желтая карточка
Т. Дини
71'
Желтая карточка
О. Трасти
71'
63'
ГОЛ! 1:1!
Э. Омобамиделе
Желтая карточка
Ж. Бакуна
61'
Замена
А. Меджбри
️️️️
С. Хоган
60'
58'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Синани
58'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Д. Холл
️️️️
Г. Гарднер
52'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
50'
11'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Желтая карточка
Д. Уильямс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Радди
4
Робертс
28
Сэндерсон
6
Трасти
20
Чанг
7
Бакуна
20
Гарднер
24
Уильямс
10
Грэм
25
Хоган
14
Дини
4-3-2-1
23
Крул
3
Бирам
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
23
МакЛин
32
Нуньес
10
Синани
26
Доуэлл
21
Рэмзи
9
Сарджент
24
Уильямс
53
53
24
Уильямс
20
Гарднер
33
Холл
33
Холл
20
Гарднер
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
25
Хоган
28
Меджбри
28
Меджбри
25
Хоган
21
Рэмзи
8
Сара
8
Сара
21
Рэмзи
3
Бирам
10
Кантвелл
10
Кантвелл
3
Бирам
26
Доуэлл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
10
Синани
20
Пукки
20
Пукки
10
Синани
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Норвич Сити
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бирмингем Сити - Норвич Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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