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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Бернли
Уиган Атлетик - Бернли: обзор матча 27 августа 2022
Уиган Атлетик
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 5
Завершен
Бернли
43'
У. Кин (П)
17'
Д. Родригес
27'
Д. Браунхилл
51'
Н. Телла
86'
Д. Браунхилл
88'
С. Бастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Бернли
88'
ГОЛ! 1:5!
С. Бастьен
Пас отдал
Д. Корк
86'
ГОЛ! 1:4!
Д. Браунхилл
Пас отдал
С. Бастьен
66'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Т. Дариква
59'
51'
ГОЛ! 1:3!
Н. Телла
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Кин
43'
41'
Желтая карточка
А. Мурич
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Витиньо
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Желтая карточка
К. Тилт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Тело Осгор
АП
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-2-2-1-1
32
Джонс
2
Дариква
16
Тилт
6
Уотмоу
4
Нэйлор
4
Шинни
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
18
Кин
4-4-1-1
49
Мурич
14
Робертс
2
Витиньо
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
8
Браунхилл
24
Каллен
23
Телла
16
Родригес
2
Дариква
24
Ньямб
24
Ньямб
2
Дариква
7
Гудмундссон
21
Чурлинов
21
Чурлинов
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бернли
13
Бен Амос
ВР
19
Тело Осгор
АП
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
19
Тело Осгор
АП
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Уиган Атлетик - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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