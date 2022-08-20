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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 20 августа 2022
Вест Бромвич
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
5 : 2
Завершен
Халл Сити
37'
К. Элдер (АГ)
48'
Д. Свифт
55'
Д. Ферлонг
70'
К. Грант (П)
85'
Д. О'Ши
77'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
86'
Замена
В. Ковил
️️️️
R. Williams
ГОЛ! 5:1!
Д. О'Ши
Пас отдал
М. Филлипс
85'
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
84'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Д. Свифт
84'
77'
ГОЛ! 4:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Б. Тетти
Замена
К. Робинсон
️️️️
О. Йокушлу
75'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ферлонг
74'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Грант
70'
69'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
ГОЛ! 3:0!
Д. Ферлонг
Пас отдал
Д. О'Ши
55'
53'
Желтая карточка
Л. Койл
ГОЛ! 2:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Г. Диангана
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Элдер
37'
34'
Желтая карточка
О. Эступиньян
21'
Замена
Р. Вудс
️️️️
О. Туфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
38
Jevon Mills
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
31
Вон Ковил
ПВ
4-5-1
27
Баттон
22
Таунсенд
26
О'Ши
6
Аджайи
2
Ферлонг
5
Йокушлу
19
Диангана
8
Свифт
17
Уоллес
8
Моламби
9
Грант
4-1-2-3
13
Ингрэм
2
Койл
2
Фигейреду
5
Джонс
24
Гривз
27
Слатер
11
Туфан
20
Элдер
30
Тетти
19
Эступиньян
14
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Свифт
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Свифт
2
Ферлонг
25
Филлипс
25
Филлипс
2
Ферлонг
5
Йокушлу
47
Робинсон
47
Робинсон
5
Йокушлу
11
Туфан
18
Вудс
18
Вудс
11
Туфан
14
31
Ковил
31
Ковил
14
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
38
Jevon Mills
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
38
Jevon Mills
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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