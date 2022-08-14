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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 14 августа 2022
Блэкберн
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
41'
Б. Бреретон
47'
С. Галлахер
59'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
90'
+1
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
Л. Трэвис
90'
Желтая карточка
Б. Дак
89'
Желтая карточка
Д. Бакли
77'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
74'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
74'
61'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Ливермор
61'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Моламби
61'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ферлонг
59'
ГОЛ! 2:1!
Г. Диангана
ГОЛ! 2:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Б. Бреретон
47'
Замена
Т. Мортон
️️️️
К. Бриттан
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
С. Галлахер
41'
37'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
С. Галлахер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Камински
4
Филлипс
27
Трэвис
4
Айяла
3
Пикеринг
2
Бриттан
6
Бакли
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
4-1-4-1
27
Баттон
2
Ферлонг
6
Аджайи
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Ливермор
8
Свифт
17
Уоллес
8
Моламби
19
Диангана
9
Грант
2
Бриттан
23
Мортон
23
Мортон
2
Бриттан
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
8
Свифт
3
Рич
3
Рич
8
Свифт
8
Ливермор
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Ливермор
2
Ферлонг
25
Филлипс
25
Филлипс
2
Ферлонг
8
Моламби
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Моламби
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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