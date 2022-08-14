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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 14 августа 2022
Мидлсбро
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
Ч. Акпом
82'
Ч. Акпом
3'
С. Берге
68'
Р. Гилс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Д. Флек
ГОЛ! 2:2!
Ч. Акпом
Пас отдал
Д. Ленихэн
82'
81'
Замена
О. МакБарни
️️️️
И. Ндиайе
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Дейкстел
76'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Гилс
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Форсс
61'
Замена
М. Бола
️️️️
Д. Фрай
46'
46'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Б. Шарп
Желтая карточка
Д. Фрай
45'
+1
19'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
И. Джонс
14'
Желтая карточка
Р. МакГри
11'
11'
Желтая карточка
Б. Шарп
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Берге
Пас отдал
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
3-4-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
3
Гилс
8
МакГри
16
Хаусон
26
Ленихэн
25
Джонс
29
Акпом
88
Форсс
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
13
Флек
10
Норвуд
7
Ндиайе
14
Шарп
23
Фрай
16
Бола
16
Бола
23
Фрай
88
Форсс
20
Моуатт
20
Моуатт
88
Форсс
2
Дейкстел
20
Уотмор
20
Уотмор
2
Дейкстел
14
Шарп
10
Брюстер
10
Брюстер
14
Шарп
7
Ндиайе
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Ндиайе
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед
1
Лайам Робертс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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