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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Алания
Акрон - Алания: обзор матча 19 мая 2023
Акрон
19.05.2023, пятница, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Алания
73'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Галоян
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
П. Шакуро
71'
Желтая карточка
К. Савичев
64'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
59'
Замена
А. Килин
️️️️
Р. Апеков
59'
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Мацукатов
59'
46'
Замена
А. Чочиев
️️️️
З. Тарба
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Мазурин
Желтая карточка
П. Шакуро
45'
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
Д. Ходжаниязов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
15
Мацукатов
11
Апеков
14
Салтыков
11
Эльдарушев
4-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
15
Плиев
4
Качмазов
80
Хосонов
6
Тарба
22
Цараев
99
Гиоргобиани
87
Мазурин
21
Галоян
5
Ходжаниязов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
5
Ходжаниязов
90
Шакуро
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Шакуро
15
Мацукатов
7
Песегов
7
Песегов
15
Мацукатов
11
Апеков
18
Килин
18
Килин
11
Апеков
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
87
Мазурин
7
Гурциев
7
Гурциев
87
Мазурин
21
Галоян
14
Машуков
14
Машуков
21
Галоян
Остались в запасе
Акрон
Алания
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Акрон - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров (Петрозаводск)
AVAR – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Кристалл
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