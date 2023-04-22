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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Енисей
Динамо Мх - Енисей: обзор матча 22 апреля 2023
Динамо Мх
22.04.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
26'
В. Ковачевич
40'
Р. Магомедов
70'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Енисей
Желтая карточка
В. Ковачевич
90'
+3
Замена
️️️️
З. Юсупов
88'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Глушков
88'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Р. Магомедов
80'
76'
Желтая карточка
А. Рукас
Желтая карточка
А. Гаджиев
73'
72'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Окладников
ГОЛ! 3:0!
Н. Глушков
70'
49'
Замена
К. Ушатов
️️️️
В. Стежко
48'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
В. Хозин
48'
Замена
А. Масловский
️️️️
А. Кахидзе
47'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
И. Савицкий
Замена
К. Боженов
️️️️
С. Кагермазов
46'
42'
Желтая карточка
В. Хозин
ГОЛ! 2:0!
Р. Магомедов
40'
32'
Красная карточка
Н. Глушков
28'
Желтая карточка
И. Савицкий
Желтая карточка
С. Кагермазов
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Ковачевич
26'
22'
Желтая карточка
А. Ломакин
8'
Желтая карточка
О. Ланин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
3-2-3-2
24
Терновский
5
Ковачевич
4
Шумахов
13
Кагермазов
3
Красильниченко
99
Алибеков
22
Юсупов
47
Глушков
18
Атабаев
70
Гаджиев
9
Магомедов
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Стежко
2
Хозин
6
Рукас
24
Кахидзе
64
Ланин
47
Савицкий
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
13
Кагермазов
87
Боженов
87
Боженов
13
Кагермазов
9
Магомедов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
9
Магомедов
47
Глушков
8
Исаев
8
Исаев
47
Глушков
47
Савицкий
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
47
Савицкий
24
Кахидзе
33
Масловский
33
Масловский
24
Кахидзе
2
Хозин
33
Феррейра
33
Феррейра
2
Хозин
75
Окладников
21
Раздорских
21
Раздорских
75
Окладников
5
Стежко
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Стежко
Остались в запасе
Динамо Мх
Енисей
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Динамо Мх - Енисей
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Александр Ануфриев (Москва)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Анжи-Арена
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