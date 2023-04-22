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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Алания
Шинник - Алания: обзор матча 22 апреля 2023
Шинник
22.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Алания
90+4'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Алания
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Б. Гурциев
89'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Шавлохов
79'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Цараев
Замена
А. Галимов
️️️️
Д. Самойлов
78'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
69'
Замена
И. Соколов
️️️️
А. Кулишев
62'
Замена
А. Семейкин
️️️️
И. Леонтьев
62'
59'
Замена
А. Галоян
️️️️
З. Тарба
59'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Мазурин
59'
Замена
Х. Норчаев
️️️️
И. Машуков
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Чуканов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
92
Емельянов
52
Леонтьев
15
Самойлов
10
Савинов
7
Чуканов
32
Кулишев
36
Грузнов
4-2-3-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
80
Хосонов
6
Тарба
22
Цараев
99
Гиоргобиани
87
Мазурин
14
Машуков
52
Леонтьев
28
Семейкин
28
Семейкин
52
Леонтьев
7
Чуканов
5
Зинков
5
Зинков
7
Чуканов
32
Кулишев
32
Соколов
32
Соколов
32
Кулишев
15
Самойлов
27
Галимов
27
Галимов
15
Самойлов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
30
Шавлохов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Шавлохов
22
Цараев
15
Хабалов
15
Хабалов
22
Цараев
6
Тарба
21
Галоян
21
Галоян
6
Тарба
87
Мазурин
7
Гурциев
7
Гурциев
87
Мазурин
14
Машуков
18
Норчаев
18
Норчаев
14
Машуков
Остались в запасе
Шинник
Алания
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Алания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Илья Бугров (Рыбинск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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