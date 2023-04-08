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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - КАМАЗ
Динамо Мх - КАМАЗ: обзор матча 08 апреля 2023
Динамо Мх
08.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
90+8'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - КАМАЗ
ГОЛ! 1:0!
Н. Глушков
90'
+8
Желтая карточка
Э. Атабаев
90'
86'
Замена
Д. Шайхутдинов
️️️️
А. Абрамов
86'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Б. Рейхмен
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
З. Юсупов
84'
Желтая карточка
З. Юсупов
80'
80'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Бабаев
77'
Вторая желтая
А. Гаглоев
73'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Таликин
73'
Замена
А. Арустамян
️️️️
С. Серченков
Замена
Р. Магомедов
️️️️
О. Красильниченко
73'
66'
Желтая карточка
С. Серченков
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Р. Гаджимурадов
58'
Желтая карточка
В. Ковачевич
47'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
А. Гаджиев
46'
37'
Желтая карточка
Б. Рейхмен
Желтая карточка
М. Алибеков
25'
Желтая карточка
О. Красильниченко
12'
10'
Желтая карточка
Д. Таликин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
3-2-2-2-1
24
Терновский
5
Ковачевич
99
Алибеков
13
Кагермазов
3
Красильниченко
4
Шумахов
22
Юсупов
47
Глушков
70
Гаджиев
10
Гаджимурадов
99
Мулахусейнович
4-4-2
71
Мамин
4
Абрамов
93
Герасимов
17
Пальцев
65
Толстопятов
97
Таликин
7
Аюкин
11
Гаглоев
56
Рейхмен
8
Серченков
11
Бабаев
10
Гаджимурадов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
10
Гаджимурадов
22
Юсупов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
22
Юсупов
70
Гаджиев
18
Атабаев
18
Атабаев
70
Гаджиев
3
Красильниченко
9
Магомедов
9
Магомедов
3
Красильниченко
4
Абрамов
26
Шайхутдинов
26
Шайхутдинов
4
Абрамов
56
Рейхмен
96
Мохаммад
96
Мохаммад
56
Рейхмен
97
Таликин
42
Кириллов
42
Кириллов
97
Таликин
8
Серченков
70
Арустамян
70
Арустамян
8
Серченков
11
Бабаев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
11
Бабаев
Остались в запасе
Динамо Мх
КАМАЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Динамо Мх - КАМАЗ
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Анжи-Арена
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