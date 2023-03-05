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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Велес
Уфа - Велес: обзор матча 05 марта 2023
Уфа
05.03.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Велес
10'
А. Евсеев
53'
Э. Ботака-Иобома
81'
Р. Минаев
84'
В. Почивалин (АГ)
45+1'
Г. Саркисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Велес
Желтая карточка
И. Молтенинов
88'
87'
Желтая карточка
К. Кертанов
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
В. Почивалин
84'
ГОЛ! 3:1!
Р. Минаев
81'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Д. Ортис
80'
77'
Замена
М. Бокоев
️️️️
А. Безчаснюк
77'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
О. Смирнов
74'
Желтая карточка
А. Нтумба Муамба
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Погосов
70'
64'
Замена
Е. Песиков
️️️️
С. Абдуллахи
58'
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Г. Саркисян
Желтая карточка
Э. Касинтура
57'
57'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
И. Логуа
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Темников
54'
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Евсеев
54'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ботака-Иобома
53'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Саркисян
44'
Желтая карточка
И. Логуа
37'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
30'
Желтая карточка
Е. Макеев
ГОЛ! 1:0!
А. Евсеев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Константин Кертанов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
68
Леонид Герчиков
ПВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-3-2-1
1
Хамхоев
33
Сухов
29
Мухин
3
Ботака-Иобома
11
Темников
99
Емельянов
94
Евсеев
50
Голубев
24
Погосов
17
Касинтура
70
Ортис
3-3-2-1
96
Кузнецов
34
Макеев
79
Бадоев
63
Никитенков
7
Логуа
17
Абдуллахи
13
Почивалин
77
Смирнов
18
Кертанов
99
Саркисян
24
Погосов
8
Хугаев
8
Хугаев
24
Погосов
94
Евсеев
7
Никитин
7
Никитин
94
Евсеев
11
Темников
77
Минаев
77
Минаев
11
Темников
70
Ортис
84
Молтенинов
84
Молтенинов
70
Ортис
40
Безчаснюк
19
Бокоев
19
Бокоев
40
Безчаснюк
17
Абдуллахи
9
Песиков
9
Песиков
17
Абдуллахи
77
Смирнов
68
Герчиков
68
Герчиков
77
Смирнов
99
Саркисян
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
99
Саркисян
7
Логуа
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
7
Логуа
Остались в запасе
Уфа
Велес
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
97
Алексей Самылин
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Остались в запасе
97
Алексей Самылин
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Уфа - Велес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Михаил Черемных (Пермь)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Нефтяник
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