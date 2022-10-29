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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Динамо Мх
Волга - Динамо Мх: обзор матча 29 октября 2022
Волга
29.10.2022, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Динамо Мх
Вторая желтая
А. Герюгов
90'
+7
Желтая карточка
А. Герюгов
88'
87'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Т. Сундуков
86'
Желтая карточка
С. Кагермазов
Желтая карточка
Ч. Магомадов
86'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Е. Воронин
83'
81'
Замена
С. Лысенко
️️️️
Р. Магомедов
76'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Н. Глушков
76'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Р. Халимбеков
Замена
Б. Билалов
️️️️
Д. Ефремов
63'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Цыганцов
62'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
К. Морозов
62'
Замена
Д. Еремеев
️️️️
А. Климович
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
23
Антон Кротов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
4-2-3-1
1
Климович
23
Абазов
92
Хайруллов
5
Максименков
2
Гапечкин
7
Герюгов
5
Морозов
22
Ефремов
37
Воронин
8
Рахманов
13
Цыганцов
3-2-3-2
24
Терновский
33
Халимбеков
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
99
Алибеков
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Магомедов
5
Морозов
95
Магомадов
95
Магомадов
5
Морозов
1
Климович
73
Еремеев
73
Еремеев
1
Климович
37
Воронин
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
37
Воронин
13
Цыганцов
23
Махмутов
23
Махмутов
13
Цыганцов
22
Ефремов
9
Билалов
9
Билалов
22
Ефремов
33
Халимбеков
3
Гасанов
3
Гасанов
33
Халимбеков
47
Глушков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
47
Глушков
77
Сундуков
8
Исаев
8
Исаев
77
Сундуков
9
Магомедов
9
Лысенко
9
Лысенко
9
Магомедов
Остались в запасе
Волга
Динамо Мх
23
Антон Кротов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
23
Антон Кротов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Волга - Динамо Мх
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Труд
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