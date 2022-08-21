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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Акрон
КАМАЗ - Акрон: обзор матча 21 августа 2022
КАМАЗ
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Акрон
45'
В. Бабаев
56'
В. Бабаев
64'
Д. Шамкин
76'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Акрон
90'
+3
Вторая желтая
Р. Барт
87'
Пенальти не реализован!
Д. Сасин
84'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
И. Зуев
84'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
И. Чудин
79'
Желтая карточка
Р. Барт
Замена
И. Голятов
️️️️
С. Серченков
77'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Гаглоев
77'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Гаглоев
76'
75'
Желтая карточка
С. Волков
70'
Замена
Р. Барт
️️️️
В. Марухин
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Бабаев
70'
ГОЛ! 3:0!
Д. Шамкин
64'
Желтая карточка
А. Гаглоев
60'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
В. Свежов
59'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
В. Пальцев
59'
ГОЛ! 2:0!
В. Бабаев
56'
46'
Замена
К. Гираев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 1:0!
В. Бабаев
45'
41'
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
В. Пальцев
41'
40'
Красная карточка
К. Базелюк
Желтая карточка
В. Свежов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
3-5-2
71
Мамин
17
Пальцев
65
Толстопятов
4
Абрамов
6
Свежов
11
Гаглоев
97
Таликин
96
Мохаммад
7
Аюкин
11
Бабаев
8
Серченков
4-1-2-1-2
13
Волков
4
Савичев
4
Рогач
58
Зуев
90
Шакуро
6
Макаров
27
Чудин
20
Полубояринов
18
Килин
10
Базелюк
12
Марухин
17
Пальцев
42
Кириллов
42
Кириллов
17
Пальцев
8
Серченков
17
Голятов
17
Голятов
8
Серченков
11
Гаглоев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
11
Гаглоев
11
Бабаев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Бабаев
6
Свежов
8
Шамкин
8
Шамкин
6
Свежов
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
20
Полубояринов
9
Гираев
9
Гираев
20
Полубояринов
27
Чудин
68
Бойцов
68
Бойцов
27
Чудин
58
Зуев
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
58
Зуев
12
Марухин
59
Барт
59
Барт
12
Марухин
Остались в запасе
КАМАЗ
Акрон
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
24
Алил Магомедов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча КАМАЗ - Акрон
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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