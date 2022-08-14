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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Акрон
Краснодар-2 - Акрон: обзор матча 14 августа 2022
Краснодар-2
14.08.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
8'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Акрон
83'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
А. Килин
Желтая карточка
В. Якимов
67'
Желтая карточка
Р. Апеков
62'
61'
Замена
К. Гираев
️️️️
Д. Сасин
Желтая карточка
О. Исаенко
60'
Замена
А. Айни
️️️️
О. Ознобихин
59'
Замена
В. Якимов
️️️️
И. Дэвид Ндука
58'
Замена
И. Манелов
️️️️
Р. Халназаров
46'
Замена
В. Самко
️️️️
Д. Кокоев
46'
34'
Желтая карточка
П. Шакуро
31'
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
Д. Гайворонский
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Владимир Марухин
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
77
Дмитрий Сасин
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Никита Плотников
ЦП
27
Алиджони Айни
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
4-1-2-3
1
Агкацев
32
Пивоваров
44
Сухорученко
35
Гайворонский
44
Исаенко
88
Кратков
18
Ндука
17
Кокоев
11
Апеков
11
Ознобихин
20
Халназаров
3-3-1-2-1
13
Волков
4
Рогач
90
Шакуро
58
Зуев
4
Савичев
6
Макаров
12
Марухин
27
Чудин
18
Килин
77
Сасин
10
Базелюк
18
Ндука
23
Якимов
23
Якимов
18
Ндука
11
Ознобихин
27
Айни
27
Айни
11
Ознобихин
17
Кокоев
70
Самко
70
Самко
17
Кокоев
20
Халназаров
2
Манелов
2
Манелов
20
Халназаров
77
Сасин
9
Гираев
9
Гираев
77
Сасин
18
Килин
68
Бойцов
68
Бойцов
18
Килин
Остались в запасе
Краснодар-2
Акрон
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
19
Никита Плотников
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
19
Никита Плотников
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Краснодар-2 - Акрон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Артем Перов (Москва)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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