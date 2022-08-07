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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Шинник
Динамо Мх - Шинник: обзор матча 07 августа 2022
Динамо Мх
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
28'
Р. Магомедов
87'
Ч. Агабалаев
65'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Шинник
Желтая карточка
З. Юсупов
90'
+4
Желтая карточка
М. Алибеков
90'
+1
89'
Вторая желтая
И. Грузнов
ГОЛ! 2:1!
Ч. Агабалаев
87'
86'
Замена
А. Батютин
️️️️
Д. Самойлов
Замена
А. Сохиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
81'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Глушков
81'
79'
Желтая карточка
Е. Осипов
71'
Желтая карточка
И. Грузнов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
О. Красильниченко
68'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Э. Атабаев
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Р. Магомедов
54'
46'
Замена
Н. Покидышев
️️️️
Е. Стешин
46'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
31'
Желтая карточка
Е. Стешин
ГОЛ! 1:0!
Р. Магомедов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
29
Андрей Хитяев
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
8
Шамиль Исаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
90
Артур Сохиев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
3-2-4-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Красильниченко
13
Кагермазов
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
4-3-1-2
47
Филиппов
29
Хитяев
76
Стешин
19
Осипов
28
Семенов
52
Леонтьев
5
Зинков
15
Самойлов
10
Савинов
10
Гонгапшев
81
Низамутдинов
3
Красильниченко
77
Сундуков
77
Сундуков
3
Красильниченко
47
Глушков
8
Исаев
8
Исаев
47
Глушков
18
Атабаев
70
Гаджиев
70
Гаджиев
18
Атабаев
9
Магомедов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
90
Сохиев
90
Сохиев
9
Дибиргаджиев
76
Стешин
17
Покидышев
17
Покидышев
76
Стешин
15
Самойлов
72
Батютин
72
Батютин
15
Самойлов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Динамо Мх
Шинник
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Динамо Мх - Шинник
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
Анжи-Арена
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