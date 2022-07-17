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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Краснодар-2
Шинник - Краснодар-2: обзор матча 17 июля 2022
Шинник
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар-2
14'
О. Ознобихин
83'
Д. Кокоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Краснодар-2
90'
Замена
Д. Падерин
️️️️
Д. Карпов
90'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Кратков
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кокоев
Пас отдал
С. Волков
Замена
А. Семенов
️️️️
И. Маклаков
75'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Гонгапшев
65'
Желтая карточка
Е. Осипов
62'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
60'
58'
Замена
О. Попов
️️️️
Н. Гетьман
58'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
О. Ознобихин
53'
Желтая карточка
О. Ознобихин
Замена
И. Соколов
️️️️
А. Савинов
46'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Батютин
46'
Желтая карточка
А. Батютин
41'
20'
Желтая карточка
Д. Кратков
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Ознобихин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
77
Никита Гетьман
ОП
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
91
Степан Комар
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
71
Дмитрий Падерин
АП
10
Роман Защепкин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
4-2-2-2
47
Филиппов
29
Хитяев
17
Покидышев
19
Осипов
4
Маклаков
15
Самойлов
52
Леонтьев
72
Батютин
10
Савинов
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
4-2-1-2-1
26
Гришин
82
Волков
35
Гайворонский
44
Сухорученко
28
Жилкин
77
Гетьман
88
Кратков
18
Ндука
11
Ознобихин
20
Халназаров
11
Карпов
10
Савинов
32
Соколов
32
Соколов
10
Савинов
4
Маклаков
28
Семенов
28
Семенов
4
Маклаков
10
Гонгапшев
32
Кулишев
32
Кулишев
10
Гонгапшев
72
Батютин
5
Зинков
5
Зинков
72
Батютин
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
11
Карпов
71
Падерин
71
Падерин
11
Карпов
88
Кратков
10
Защепкин
10
Защепкин
88
Кратков
77
Гетьман
9
Попов
9
Попов
77
Гетьман
11
Ознобихин
17
Кокоев
17
Кокоев
11
Ознобихин
Остались в запасе
Шинник
Краснодар-2
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Андрей Разборов
ЦФ
1
Сергей Беляев
ВР
Главный тренер
Вадим Евсеев
91
Степан Комар
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Андрей Разборов
ЦФ
1
Сергей Беляев
ВР
Остались в запасе
91
Степан Комар
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Шинник - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Серебряков (Химки)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
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