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Мальорка - Валенсия

24.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 36 тур Мальорка - Валенсия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
11 тур
22 октября, суббота 19:30 Валенсия 1:2 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
26 тур
26 февраля, суббота 16:00 Мальорка 0:1 Валенсия
10 тур
23 октября, суббота 15:00 Валенсия 2:2 Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 14:00 Мальорка 4:1 Валенсия
3 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Валенсия 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Валенсия 2:0 Мальорка
5 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Мальорка 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Валенсия 2:2 Мальорка
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Мальорка 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
5 марта, суббота 20:00 Мальорка 1:2 Валенсия
8 тур
23 октября, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Мальорка
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 23:00 Мальорка 3:2 Валенсия
12 тур
28 ноября, суббота 22:00 Валенсия 1:1 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Мальорка 3:1 Валенсия
1 тур
30 августа, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Мальорка
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Валенсия 0:3 Мальорка
11 тур
3 ноября, суббота 22:00 Мальорка 0:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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