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Валенсия - Реал

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 35 тур Валенсия - Реал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
17 тур
2 февраля, четверг 23:00 Реал 2:0 Валенсия
Суперкубок Испании (2022/2023)
1/2 финала
11 января, среда 22:00 Реал 1:1
(4:3)п		 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
20 тур
8 января, суббота 23:00 Реал 4:1 Валенсия
5 тур
19 сентября, воскресенье 22:00 Валенсия 1:2 Реал
Испания. Примера (2020/2021)
23 тур
14 февраля, воскресенье 18:15 Реал 2:0 Валенсия
9 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Валенсия 4:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
29 тур
18 июня, четверг 23:00 Реал 3:0 Валенсия
17 тур
15 декабря, воскресенье 23:00 Валенсия 1:1 Реал
Суперкубок Испании (2019/2020)
1/2 финала
8 января, среда 22:00 Валенсия 1:3 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 22:30 Валенсия 2:1 Реал
14 тур
1 декабря, суббота 22:45 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
27 января, суббота 18:15 Валенсия 1:4 Реал
2 тур
27 августа, воскресенье 23:15 Реал 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 17:15 Реал 2:1 Валенсия
16 тур
22 февраля, среда 20:45 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Реал 3:2 Валенсия
18 тур
3 января, воскресенье 22:30 Валенсия 2:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 21:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:59 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 00:30 Валенсия 1:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 23:59 Валенсия 0:5 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Реал 1:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 15 января, вторник 23:59 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 23:30 Реал 0:0 Валенсия
13 тур
20 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 20:00 Валенсия 3:6 Реал
14 тур
4 декабря, суббота 23:55 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Валенсия
14 тур
12 декабря, суббота 23:55 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Реал
16 тур
20 декабря, суббота 22:00 Реал 1:0 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
ответный матч		 24 августа, воскресенье 23:55 Реал 4:2 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
первый матч		 17 августа, воскресенье 23:55 Валенсия 3:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 21:00 Реал 2:3 Валенсия
10 тур
31 октября, среда 23:00 Валенсия 1:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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