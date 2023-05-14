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Осасуна - Альмерия

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 34 тур Осасуна - Альмерия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
12 сентября, понедельник 22:00 Альмерия 0:1 Осасуна
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
27 января, среда 23:00 Альмерия 0:0
(5:4)п		 Осасуна
Испания. Сегунда (2018/2019)
23 тур
26 января, суббота 18:00 Альмерия 0:1 Осасуна
4 тур
8 сентября, суббота 17:00 Осасуна 3:1 Альмерия
Испания. Сегунда (2017/2018)
26 тур
10 февраля, суббота 22:00 Альмерия 0:1 Осасуна
5 тур
16 сентября, суббота 21:00 Осасуна 2:1 Альмерия
Испания. Сегунда (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 21:15 Осасуна 0:0 Альмерия
3 тур
6 сентября, воскресенье 20:15 Альмерия 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
4 апреля, пятница 23:00 Альмерия 1:2 Осасуна
13 тур
8 ноября, пятница 23:00 Осасуна 0:1 Альмерия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 21 декабря, среда 23:59 Осасуна 1:1 Альмерия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Альмерия 1:3 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 19:00 Альмерия 3:2 Осасуна
1 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Альмерия
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 1:0 Альмерия
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Альмерия 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Альмерия 2:1 Осасуна
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 3:1 Альмерия
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 2:1 Альмерия
8 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Альмерия 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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