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Валенсия - Вальядолид

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 31 тур Валенсия - Вальядолид
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
19 тур
29 января, воскресенье 16:00 Вальядолид 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 17:15 Валенсия 3:0 Вальядолид
18 тур
10 января, воскресенье 23:00 Вальядолид 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
7 июля, вторник 20:30 Валенсия 2:1 Вальядолид
18 тур
21 декабря, суббота 23:00 Вальядолид 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Вальядолид 0:2 Валенсия
19 тур
12 января, суббота 18:15 Валенсия 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 23:00 Вальядолид 0:0 Валенсия
13 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Валенсия 2:2 Вальядолид
Товарищеские матчи 2013

6 сентября, пятница 20:30 Вальядолид 2:4 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 23:00 Валенсия 2:1 Вальядолид
11 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Вальядолид 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 20:00 Валенсия 2:0 Вальядолид
2 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Вальядолид 2:4 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Вальядолид
6 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Вальядолид 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:2 Валенсия
3 тур
15 сентября, суббота 22:00 Валенсия 2:1 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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