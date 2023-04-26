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Бетис - Реал Сосьедад

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 31 тур Бетис - Реал Сосьедад
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
12 тур
30 октября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 0:2 Бетис
Испания. Примера (2021/2022)
32 тур
15 апреля, пятница 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Бетис
17 тур
12 декабря, воскресенье 20:30 Бетис 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
3 февраля, четверг 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Бетис
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
26 января, вторник 23:00 Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
20 тур
23 января, суббота 20:30 Реал Сосьедад 2:2 Бетис
6 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 16:00 Бетис 3:0 Реал Сосьедад
9 тур
20 октября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
4 апреля, четверг 22:30 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 17 января, четверг 21:30 Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 22:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
1 марта, четверг 21:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
7 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Реал Сосьедад 4:4 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
3 марта, пятница 22:45 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
7 тур
30 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
3 тур
12 сентября, суббота 23:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 23:59 Бетис 0:1 Реал Сосьедад
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Реал Сосьедад 5:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 3:3 Бетис
7 тур
6 октября, суббота 23:59 Бетис 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
10 апреля, вторник 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Бетис
14 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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