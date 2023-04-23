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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 23 апреля 2023
Барселона
23.04.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
44'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
С. Ньигес
90'
+3
Желтая карточка
И. Грбич
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
90'
+2
Желтая карточка
Гави
90'
86'
Желтая карточка
А. Мората
84'
Желтая карточка
С. Регилон
83'
Желтая карточка
П. Барриос
81'
Желтая карточка
Х. Хименес
80'
Желтая карточка
С. Савич
79'
Замена
С. Регилон
️️️️
М. Эрмосо
Желтая карточка
Рафинья
78'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. де Йонг
78'
75'
Желтая карточка
А. Гризманн
67'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Лемар
Замена
Э. Гарсия
️️️️
М. Алонсо
61'
Замена
Педри
️️️️
Ф. Торрес
61'
59'
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Корреа
59'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Витсель
Желтая карточка
С. Бускетс
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Рафинья
44'
Желтая карточка
М. Алонсо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Ферран Торрес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
23
Кунде
33
Араухо
3
Бальде
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
14
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
28
Витсель
7
Де Пауль
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
7
Гризманн
3
Алонсо
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Алонсо
21
де Йонг
19
Кессье
19
Кессье
21
де Йонг
14
Торрес
8
Педри
8
Педри
14
Торрес
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
22
Эрмосо
3
Регилон
3
Регилон
22
Эрмосо
10
Корреа
8
Барриос
8
Барриос
10
Корреа
18
Лемар
8
Ньигес
8
Ньигес
18
Лемар
28
Витсель
21
Мората
21
Мората
28
Витсель
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
10
Ламин Ямаль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
10
Ламин Ямаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Okko
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