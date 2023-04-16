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Валенсия - Севилья

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 29 тур Валенсия - Севилья
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
18 октября, вторник 20:00 Севилья 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
21 тур
19 января, среда 23:30 Валенсия 1:1 Севилья
6 тур
22 сентября, среда 20:30 Севилья 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
15 тур
22 декабря, вторник 19:30 Валенсия 0:1 Севилья
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
27 января, среда 21:00 Севилья 3:0 Валенсия
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Валенсия
11 тур
30 октября, среда 21:00 Валенсия 1:1 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 17:15 Севилья 0:1 Валенсия
15 тур
8 декабря, суббота 18:15 Валенсия 1:1 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
10 марта, суббота 18:15 Севилья 0:2 Валенсия
9 тур
21 октября, суббота 19:30 Валенсия 4:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
16 апреля, воскресенье 17:15 Валенсия 0:0 Севилья
13 тур
26 ноября, суббота 22:45 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Валенсия 2:1 Севилья
13 тур
29 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
1 тур
23 августа, суббота 23:00 Севилья 1:1 Валенсия
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Валенсия 3:1 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 0:0 Валенсия
5 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Севилья 4:3 Валенсия
19 тур
13 января, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Севилья
6 тур
24 сентября, суббота 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 01:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 6 января, пятница 01:00 Валенсия 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 0:1 Севилья
10 тур
8 ноября, понедельник 23:30 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Валенсия
1 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 3:1 Севилья
12 тур
22 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 22:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:00 Валенсия 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Севилья
9 тур
28 октября, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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