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Райо Вальекано - Атлетико

09.04.2023, Воскресенье, 22:00 мск Испания. Примера, 28 тур Райо Вальекано - Атлетико
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Матч начнется в 22:00 мск
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Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
18 октября, вторник 22:00 Атлетико 1:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2021/2022)
29 тур
19 марта, суббота 23:00 Райо Вальекано 0:1 Атлетико
19 тур
2 января, воскресенье 18:15 Атлетико 2:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
16 февраля, суббота 18:15 Райо Вальекано 0:1 Атлетико
2 тур
25 августа, суббота 21:15 Атлетико 1:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 19:15 Атлетико 1:0 Райо Вальекано
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Райо Вальекано 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, четверг 22:30 Атлетико 3:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 7 января, четверг 00:05 Райо Вальекано 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:00 Атлетико 3:1 Райо Вальекано
1 тур
25 августа, понедельник 23:59 Райо Вальекано 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 22:00 Райо Вальекано 2:4 Атлетико
2 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Атлетико 5:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Райо Вальекано 2:1 Атлетико
4 тур
16 сентября, воскресенье 23:30 Атлетико 4:3 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 23:30 Райо Вальекано 0:1 Атлетико
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 3:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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