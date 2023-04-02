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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Альмерия
Сельта - Альмерия: обзор матча 02 апреля 2023
Сельта
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
10'
Х. Сеферович
42'
К. Перес
7'
С. Бабич
32'
А. Пучмаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Альмерия
90'
+2
Замена
Кайки
️️️️
С. Кошта
90'
+2
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Суарес
Замена
Ф. Серви
️️️️
Г. Вейга
85'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Х. Сеферович
84'
83'
Желтая карточка
Л. Баптистао
82'
Желтая карточка
Л. Суарес
80'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Г. Мелеро
74'
Желтая карточка
С. Кошта
Замена
Й. Ларсен
️️️️
К. Перес
66'
62'
Желтая карточка
Ф. Мартинес
61'
Замена
А. Посо
️️️️
А. Пучмаль
61'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Л. де ла Торре
57'
Желтая карточка
К. Перес
45'
ГОЛ! 2:2!
К. Перес
42'
32'
ГОЛ! 1:2!
А. Пучмаль
Пас отдал
Л. Суарес
31'
Желтая карточка
А. Пучмаль
ГОЛ! 1:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Г. Вейга
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Бабич
Пас отдал
Л. Робертоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
31
Рауль Бланко
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
4-3-1-2
25
Вильяр
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
17
де ла Торре
8
Бельтран
10
Вейга
23
Перес
9
Сеферович
10
Аспас
4-1-3-2
13
Мартинес
19
Эли
6
Бабич
21
Чуми
20
Сентельес
11
Кошта
16
Мелеро
17
Пучмаль
8
Робертоне
12
Баптистао
97
Суарес
17
де ла Торре
13
Тапиа
13
Тапиа
17
де ла Торре
9
Сеферович
9
Пасьенса
9
Пасьенса
9
Сеферович
10
Вейга
10
Серви
10
Серви
10
Вейга
23
Перес
22
Ларсен
22
Ларсен
23
Перес
11
Кошта
15
Кайки
15
Кайки
11
Кошта
17
Пучмаль
24
Посо
24
Посо
17
Пучмаль
16
Мелеро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Мелеро
12
Баптистао
19
Рамазани
19
Рамазани
12
Баптистао
97
Суарес
17
Лазаро
17
Лазаро
97
Суарес
Остались в запасе
Сельта
Альмерия
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
31
Рауль Бланко
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Диего Фуоли
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
31
Рауль Бланко
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
1
Диего Фуоли
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Сельта - Альмерия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
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