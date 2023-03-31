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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 31 марта 2023
Мальорка
31.03.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Осасуна
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Будимир
86'
Замена
Кике
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
82'
77'
Замена
Э. Абде
️️️️
П. Ибаньес
Замена
М. Настасич
️️️️
Л. Кан Ин
76'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
В. Мурики
76'
Желтая карточка
Анхель
74'
Желтая карточка
А. Раильо
74'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
70'
Красная карточка
Х. Копете
69'
67'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Орос
67'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Л. Торро
Желтая карточка
Д. Гонсалес
45'
+1
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
37'
34'
Желтая карточка
И. Видаль
Желтая карточка
И. Баба
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Кике
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
24
Коста
20
Гонсалес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
7
Кан Ин
22
Настасич
22
Настасич
7
Кан Ин
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
19
Мурики
9
Кадевере
9
Кадевере
19
Мурики
6
Торро
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Торро
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
19
Ибаньес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
19
Ибаньес
14
Гарсия
19
Кике
19
Кике
14
Гарсия
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Осасуна
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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