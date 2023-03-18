Введите ваш ник на сайте

Атлетико - Валенсия

18.03.2023, Суббота, 23:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 26 тур Атлетико - Валенсия
...
Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.57
Х
3.8
П2
6.5
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 23:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
3 тур
29 августа, понедельник 23:00 Валенсия 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
22 тур
22 января, суббота 23:00 Атлетико 3:2 Валенсия
13 тур
7 ноября, воскресенье 18:15 Валенсия 3:3 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
20 тур
24 января, воскресенье 23:00 Атлетико 3:1 Валенсия
11 тур
28 ноября, суббота 18:15 Валенсия 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
14 февраля, пятница 23:00 Валенсия 2:2 Атлетико
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Атлетико 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
24 апреля, среда 20:30 Атлетико 3:2 Валенсия
1 тур
20 августа, понедельник 21:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
22 тур
4 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 1:0 Валенсия
3 тур
9 сентября, суббота 17:15 Валенсия 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
5 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Валенсия
7 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Валенсия 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:30 Валенсия 1:3 Атлетико
9 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Атлетико 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 0:1 Атлетико
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Атлетико 3:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 00:30 Атлетико 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 01:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
10 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 26 апреля, четверг 23:05 Валенсия 0:1 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 19 апреля, четверг 23:05 Атлетико 4:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 