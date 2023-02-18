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Бетис - Вальядолид

18.02.2023, Суббота, 18:15 мск Испания. Примера, 22 тур Бетис - Вальядолид
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
9 октября, воскресенье 15:00 Вальядолид 0:0 Бетис
Испания. Кубок (2021/2022)
1/16 финала
5 января, среда 22:00 Вальядолид 0:3 Бетис
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 15:00 Вальядолид 1:1 Бетис
2 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Бетис 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 19:30 Вальядолид 2:0 Бетис
1 тур
18 августа, воскресенье 22:00 Бетис 1:2 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 Вальядолид 0:2 Бетис
9 тур
21 октября, воскресенье 21:45 Бетис 0:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2014/2015)
28 тур
8 марта, воскресенье 14:00 Бетис 4:0 Вальядолид
7 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Вальядолид 0:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Бетис 4:3 Вальядолид
18 тур
4 января, суббота 21:00 Вальядолид 0:0 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
12 февраля, вторник 00:30 Бетис 0:0 Вальядолид
4 тур
17 сентября, понедельник 23:30 Вальядолид 0:1 Бетис
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 27 ноября, вторник 22:30 Бетис 3:0 Вальядолид
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 20:00 Вальядолид 1:0 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Бетис 1:1 Вальядолид
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:3 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 22:00 Бетис 1:1 Вальядолид
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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