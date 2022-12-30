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Материалы

Атлетико - Эльче

29.12.2022, Четверг, 23:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 15 тур Атлетико - Эльче
Испания. Примера (2021/2022)
36 тур
11 мая, среда 22:30 Эльче 0:2 Атлетико
2 тур
22 августа, воскресенье 20:30 Атлетико 1:0 Эльче
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 17:15 Эльче 0:1 Атлетико
14 тур
19 декабря, суббота 16:00 Атлетико 3:1 Эльче
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, среда 23:30 Атлетико 3:0 Эльче
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
первый матч		 25 октября, среда 22:30 Эльче 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
25 апреля, суббота 19:00 Атлетико 3:0 Эльче
14 тур
6 декабря, суббота 18:00 Эльче 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
18 апреля, пятница 22:30 Атлетико 2:0 Эльче
15 тур
30 ноября, суббота 19:00 Эльче 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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