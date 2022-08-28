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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 28 августа 2022
Хетафе
28.08.2022, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Вильярреал
90'
+11
Желтая карточка
А. Педраса
90'
+10
Желтая карточка
П. Торрес
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
90'
73'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
Н. Максимович
️️️️
Х. Сеоане
73'
69'
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Ло Чельсо
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
58'
Замена
К. Фемения
️️️️
Х. Фойт
58'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Й. Пино
58'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Х. Луис Моралес
44'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
39'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Джене
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
30
Горка Ривера
ЦЗ
32
Алекс Родригес
ЦЗ
7
Мой Парра
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
4-3-1-2
13
Сорья
17
Альварес
22
Дуарте
2
Джене
2
Иглесиас
8
Арамбарри
20
Сеоане
10
Аленья
10
Порту
19
Унал
20
Майорал
4-1-1-2-2
28
Рульи
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
25
Моралес
7
Морено
20
Сеоане
88
Максимович
88
Максимович
20
Сеоане
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
8
Фойт
17
Фемения
17
Фемения
8
Фойт
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
20
Ло Чельсо
10
Баэна
10
Баэна
20
Ло Чельсо
25
Моралес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
25
Моралес
10
Пино
11
Джексон
11
Джексон
10
Пино
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
30
Горка Ривера
ЦЗ
32
Алекс Родригес
ЦЗ
7
Мой Парра
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
30
Горка Ривера
ЦЗ
32
Алекс Родригес
ЦЗ
7
Мой Парра
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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