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Крылья Советов - Оренбург

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 21 тур Крылья Советов - Оренбург
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Матч еще не начался
П1
1.93
Х
3.9
П2
3.55
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
16 июля, суббота 17:30 Оренбург 2:4 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2020/2021)
25 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Оренбург 2:1 Крылья Советов
5 тур
22 августа, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
28 февраля, пятница 18:30 Крылья Советов 1:1 Оренбург
13 тур
20 октября, воскресенье 11:30 Оренбург 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
3 апреля, среда 17:00 Оренбург 3:1 Крылья Советов
2 тур
5 августа, воскресенье 16:30 Крылья Советов 0:3 Оренбург
Россия. ФНЛ (2017/2018)
29 тур
24 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:0 Оренбург
11 тур
2 сентября, суббота 16:00 Оренбург 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 15:30 Крылья Советов 1:1 Оренбург
12 тур
31 октября, понедельник 17:00 Оренбург 1:0 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:0 Оренбург
12 тур
29 сентября, понедельник 14:00 Оренбург 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
27 сентября, четверг 16:00 Оренбург 2:4 Крылья Советов
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 17:00 Оренбург 2:2
(3:5)п		 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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