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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Факел
Сочи - Факел: обзор матча 18 сентября 2022
Сочи
18.09.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Факел
11'
К. Нобоа
5'
Е. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Факел
Желтая карточка
В. Дркушич
90'
+2
85'
Желтая карточка
И. Калинин
Желтая карточка
А. Юсупов
84'
Замена
М. Сиссако
️️️️
И. Юрганов
84'
82'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
К. Нобоа
81'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Бурмистров
76'
72'
Желтая карточка
Х. Аппаев
71'
Вторая желтая
М. Ивахнов
68'
Замена
В. Мастерной
️️️️
О. Дмитриев
67'
Желтая карточка
М. Ивахнов
61'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Мендель
60'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
Г. Гонгадзе
60'
Замена
К. Суслов
️️️️
С. Брызгалов
47'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
В. Сарвели
️️️️
К. Кравцов
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Н. Бурмистров
11'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Е. Морозов
Пас отдал
Г. Гонгадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
40
Юрганов
26
Мещанинов
3
Дркушич
32
Терехов
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
3-4-1-2
71
Свинов
92
Брызгалов
47
Божин
85
Морозов
55
Шляков
8
Мендель
33
Квеквескири
13
Калинин
34
Дмитриев
10
Гонгадзе
14
Аппаев
40
Юрганов
5
Сиссако
5
Сиссако
40
Юрганов
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
5
Кравцов
9
Сарвели
9
Сарвели
5
Кравцов
92
Брызгалов
91
Суслов
91
Суслов
92
Брызгалов
34
Дмитриев
71
Мастерной
71
Мастерной
34
Дмитриев
8
Мендель
99
Акбашев
99
Акбашев
8
Мендель
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Сочи
Факел
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Сочи - Факел
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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