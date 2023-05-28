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Твенте - Аякс

28.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 34 тур Твенте - Аякс
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
16 тур
14 января, суббота 23:00 Аякс 0:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
22 тур
13 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 5:0 Твенте
2 тур
22 августа, воскресенье 13:15 Твенте 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
16 тур
14 января, четверг 22:00 Твенте 1:3 Аякс
11 тур
5 декабря, суббота 22:00 Аякс 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
27 тур
15 марта, воскресенье 00:00 Аякс Твенте
15 тур
1 декабря, воскресенье 14:15 Твенте 2:5 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Твенте
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Твенте 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
26 тур
12 марта, воскресенье 18:45 Аякс 3:0 Твенте
16 тур
11 декабря, воскресенье 18:45 Твенте 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Аякс 4:0 Твенте
5 тур
12 сентября, суббота 20:45 Твенте 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:2 Твенте
9 тур
18 октября, суббота 22:45 Твенте 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
30 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Твенте
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Твенте 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
2 марта, суббота 23:45 Твенте 0:2 Аякс
7 тур
29 сентября, суббота 22:45 Аякс 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
32 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Аякс
7 тур
24 сентября, суббота 22:45 Аякс 1:1 Твенте
Голландия. Суперкубок 2011
Финал,
30 июля, суббота 22:00 Аякс 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Аякс 3:1 Твенте
7 тур
25 сентября, суббота 22:45 Твенте 2:2 Аякс
Суперкубок Голландии 2010
Финал, 1 тур
31 июля, суббота 22:00 Твенте 1:0 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
7 февраля, воскресенье 18:30 Аякс 3:0 Твенте
13 тур
8 ноября, воскресенье 18:30 Твенте 1:0 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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