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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Аякс
Гоу Эхед Иглс - Аякс: обзор матча 02 апреля 2023
Гоу Эхед Иглс
02.04.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Аякс
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Б. Адеканье
90'
+1
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
87'
87'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Х. Санчес
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Ф. Оппегард
80'
80'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергейс
69'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Ю. Бас
69'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Б. Бробби
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
F. Stokkers
69'
Желтая карточка
Д. Амофа
52'
7'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-1-1-1-4
12
де Ланж
22
Оппегард
6
Амофа
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
3
Наубер
3
Лидберг
27
11
Адеканье
3-1-2-3-1
28
Рульи
3
Санчес
12
Тимбер
15
Бас
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
18
Классен
20
Кудус
10
Тадич
9
Бробби
22
Оппегард
3
Фонтан
3
Фонтан
22
Оппегард
11
Адеканье
5
Куйперс
5
Куйперс
11
Адеканье
27
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
27
15
Бас
5
Вейндал
5
Вейндал
15
Бас
9
Бробби
34
Бергвейн
34
Бергвейн
9
Бробби
23
Бергейс
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Бергейс
3
Санчес
20
Лукка
20
Лукка
3
Санчес
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Аякс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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