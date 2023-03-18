Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гоу Эхед Иглс
Утрехт - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 18 марта 2023
Утрехт
18.03.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
41'
А. Дувикас
45+3'
О. Валакер Эдвардсен
90+4'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Х. Фонтан
86'
Желтая карточка
Д. Амофа
Замена
А. Юнес
️️️️
О. Буссаид
83'
78'
Замена
С. Соу
️️️️
F. Stokkers
78'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Ф. Оппегард
Замена
Б. Рамселар
️️️️
А. Декотт
73'
64'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
Б. Адеканье
Замена
Т. Бут
️️️️
З. Лабиад
61'
58'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
О. Валакер Эдвардсен
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
Пас отдал
О. Буссаид
41'
33'
Желтая карточка
Б. Адеканье
Желтая карточка
Й. Торнстра
21'
Желтая карточка
Р. Клюйверт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Антони Декотт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Амин Юнес
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Баркас
21
Клюйверт
24
Виргевер
3
Хендрикс
2
Клайбер
21
Торнстра
22
ван де Стрек
49
Буссаид
52
Лабиад
9
Дувикас
9
Декотт
3-1-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
22
Оппегард
21
Идзес
88
Ромменс
20
Эдвардсен
27
3
Лидберг
11
Адеканье
3
Наубер
9
Декотт
23
Рамселар
23
Рамселар
9
Декотт
52
Лабиад
18
Бут
18
Бут
52
Лабиад
49
Буссаид
8
Юнес
8
Юнес
49
Буссаид
22
Оппегард
3
Фонтан
3
Фонтан
22
Оппегард
11
Адеканье
11
Виллумсон
11
Виллумсон
11
Адеканье
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
27
19
Соу
19
Соу
27
Остались в запасе
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Утрехт - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+