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Аякс - Фейеноорд

19.03.2023, Воскресенье, 16:30 мск Голландия. Эредивизие, 26 тур Аякс - Фейеноорд
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Матч начнется в 16:30 мск
П1
1.75
Х
4.1
П2
4.3
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Матч начнется в 16:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
17 тур
22 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
27 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:2 Фейеноорд
17 тур
19 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
32 тур
9 мая, воскресенье 15:30 Фейеноорд 0:3 Аякс
17 тур
17 января, воскресенье 18:45 Аякс 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
28 тур
22 марта, воскресенье 00:00 Фейеноорд Аякс
11 тур
27 октября, воскресенье 18:45 Аякс 4:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
27 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 6:2 Аякс
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Фейеноорд
9 тур
22 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 15:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
10 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
12 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
25 января, воскресенье 14:30 Аякс 0:0 Фейеноорд
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
3 тур
18 августа, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
Голландия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:45 Аякс 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
20 января, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
10 тур
28 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 15:30 Фейеноорд 4:2 Аякс
10 тур
23 октября, воскресенье 14:30 Аякс 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 22:45 Аякс 2:0 Фейеноорд
6 тур
19 сентября, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
12 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Аякс 5:1 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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