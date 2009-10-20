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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ковентри
Кардифф - Ковентри: обзор матча 20 октября 2009
Кардифф
20.10.2009, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
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Статистика матча Кардифф - Ковентри
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Матчи команд
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- : -
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3 : 3
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Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
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Ковентри
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Тоттенхэм
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Ковентри
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Ньюкасл
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