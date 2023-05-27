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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 27 мая 2023
РБ Лейпциг
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
10'
К. Лаймер
19'
К. Нкунку
83'
Ю. Поульсен
90+4'
К. Нкунку
28'
М. Камински
49'
В. Орбан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
Желтая карточка
К. Нкунку
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
К. Нкунку
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Нкунку
83'
75'
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Латца
70'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Х. Матрисиани
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
68'
63'
Желтая карточка
С. Полтер
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
61'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
61'
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Лаймер
61'
56'
Замена
Т. Мор
️️️️
Р. Саласар
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Орбан
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
46'
Желтая карточка
А. Айдара
41'
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Камински
Пас отдал
Р. Саласар
20'
Желтая карточка
С. Брюннер
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Лаймер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
27
Лаймер
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Ферманн
41
Матрисиани
4
ван ден Берг
35
Камински
27
Брюннер
33
Крал
46
Латца
24
Дрекслер
17
Саласар
30
Бюлтер
91
Полтер
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
27
Лаймер
21
Шлагер
21
Шлагер
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
41
Матрисиани
2
Оувеян
2
Оувеян
41
Матрисиани
17
Саласар
7
Мор
7
Мор
17
Саласар
46
Латца
19
Караман
19
Караман
46
Латца
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
28
Янис Бласвих
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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