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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 29 апреля 2023
Штутгарт
29.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
22'
С. Гирасси
83'
Т. Кулибали (П)
77'
Ю. Вайгль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Желтая карточка
А. Каразор
87'
87'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
87'
Замена
С. Телалович
️️️️
Ф. Нойхаус
84'
Замена
М. Фридрих
️️️️
А. Плеа
84'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Л. Штиндль
84'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Нец
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Кулибали
83'
81'
Красная карточка
К. Итакура
Желтая карточка
Д. Загаду
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Вайгль
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
73'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Э. Мийо
73'
61'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Замена
Т. Томаш
️️️️
С. Гирасси
56'
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Вайгль
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
В. Антон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Бредлов
16
Каразор
3
Антон
23
Загаду
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
20
Мийо
26
Силас
9
Гирасси
4-1-1-3-1
1
Омлин
22
Ляйнер
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
11
Н'Гуму
14
Плеа
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
20
Мийо
10
Фюрих
10
Фюрих
20
Мийо
9
Гирасси
8
Томаш
8
Томаш
9
Гирасси
14
Плеа
5
Фридрих
5
Фридрих
14
Плеа
13
Штиндль
29
Фрауло
29
Фрауло
13
Штиндль
25
Нец
17
Вольф
17
Вольф
25
Нец
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Телалович
17
Телалович
10
Нойхаус
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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