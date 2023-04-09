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Хоффенхайм - Шальке-04

09.04.2023, Воскресенье, 20:30 мск Германия. Бундеслига, 27 тур Хоффенхайм - Шальке-04
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Матч начнется в 20:30 мск
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Матч начнется в 20:30 мск
Германия. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
18 октября, вторник 21:45 Хоффенхайм 5:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2022/2023)
10 тур
14 октября, пятница 21:30 Шальке-04 0:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2020/2021)
32 тур
8 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 4:2 Шальке-04
15 тур
9 января, суббота 17:30 Шальке-04 4:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
25 тур
7 марта, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Хоффенхайм
8 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
20 апреля, суббота 21:30 Шальке-04 2:5 Хоффенхайм
13 тур
1 декабря, суббота 20:30 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
23 тур
17 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 2:1 Хоффенхайм
6 тур
23 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:1 Хоффенхайм
5 тур
25 сентября, воскресенье 16:30 Хоффенхайм 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
8 марта, суббота 18:30 Шальке-04 4:0 Хоффенхайм
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Шальке-04
Германия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
3 декабря, вторник 23:30 Шальке-04 1:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Шальке-04 3:0 Хоффенхайм
10 тур
3 ноября, суббота 18:30 Хоффенхайм 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
11 тур
29 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Шальке-04 0:1 Хоффенхайм
3 тур
10 сентября, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 20:30 Шальке-04 2:0 Хоффенхайм
3 тур
21 августа, пятница 22:30 Хоффенхайм 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Шальке-04 2:3 Хоффенхайм
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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