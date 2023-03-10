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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бохум
Кельн - Бохум: обзор матча 10 марта 2023
Кельн
10.03.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бохум
9'
К. Штегер (П)
76'
Э. Машович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Бохум
Желтая карточка
Б. Шмитц
82'
82'
Замена
М. Брошински
️️️️
П. Остерхаге
81'
Замена
П. Кунде
️️️️
Т. Асано
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
78'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Ф. Кайнц
77'
Замена
М. Олесен
️️️️
Э. Мартель
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Машович
Пас отдал
Т. Асано
71'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Стафилидис
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Д. Любичич
67'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
67'
Желтая карточка
Й. Хектор
66'
49'
Желтая карточка
Т. Асано
46'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Д. Соарес
29'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Штегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Бохум
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
4-3-2-1
1
Швабе
14
Хектор
24
Хабот
4
Хюберс
22
Шмитц
21
Любичич
5
Мартель
6
Скири
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Стафилидис
18
Ордец
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
6
Остерхаге
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
21
Любичич
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
21
Любичич
5
Мартель
10
Олесен
10
Олесен
5
Мартель
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
11
Кайнц
19
Лемперле
19
Лемперле
11
Кайнц
3
Соарес
3
Хайнц
3
Хайнц
3
Соарес
3
Стафилидис
17
Джанко
17
Джанко
3
Стафилидис
29
Асано
25
Кунде
25
Кунде
29
Асано
6
Остерхаге
9
Брошински
9
Брошински
6
Остерхаге
Остались в запасе
Кельн
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
30
Марко Йоханссон
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Кельн - Бохум
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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