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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 05 марта 2023
Вольфсбург
05.03.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
10'
О. Мармуш
43'
Я. Герхардт
22'
Р. Коло Муани
26'
Э. Н'Дика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
85'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
О. Мармуш
85'
85'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
Желтая карточка
М. Арнольд
84'
84'
Желтая карточка
К. Якич
Желтая карточка
П. Отавио
84'
84'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
С. Борнау
️️️️
М. Лакруа
75'
75'
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
74'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
68'
58'
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
П. Виммер
48'
45'
+4
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 2:2!
Я. Герхардт
Пас отдал
П. Виммер
43'
26'
ГОЛ! 1:2!
Э. Н'Дика
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Бута
ГОЛ! 1:0!
О. Мармуш
Пас отдал
Я. Герхардт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
37
ван де Вен
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Виммер
22
Мармуш
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
20
Бута
30
Макс
17
Роде
18
Камада
35
Линдстрем
27
Гетце
9
Муани
5
Лакруа
33
Борнау
33
Борнау
5
Лакруа
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
22
Мармуш
14
Нмеча
14
Нмеча
22
Мармуш
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
30
Никлас Клингер
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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