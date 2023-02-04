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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 04 февраля 2023
Боруссия М
04.02.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
89'
Замена
Х. Вольф
️️️️
М. Тюрам
89'
78'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
С. Брюннер
78'
Замена
М. Айдын
️️️️
Й. Уронен
Желтая карточка
Й. Хофманн
77'
66'
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Теродде
66'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
С. Козуки
65'
Желтая карточка
С. Козуки
Замена
А. Плеа
️️️️
Ю. Вайгль
60'
59'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Э. Баланта
Желтая карточка
Ю. Вайгль
34'
14'
Желтая карточка
М. Йенц
6'
Желтая карточка
Э. Баланта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
5
Том Краусс
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
17
Родриго Саласар
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
4-2-1-2-1
1
Ферманн
27
Брюннер
4
Йенц
21
Уронен
4
Йошида
33
Крал
3
Баланта
5
Краусс
41
Козуки
21
Скарке
9
Теродде
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вольф
9
Тюрам
5
Вайгль
14
Плеа
14
Плеа
5
Вайгль
27
Брюннер
2
Оувеян
2
Оувеян
27
Брюннер
21
Уронен
8
Айдын
8
Айдын
21
Уронен
3
Баланта
24
Дрекслер
24
Дрекслер
3
Баланта
41
Козуки
30
Бюлтер
30
Бюлтер
41
Козуки
9
Теродде
9
Фрай
9
Фрай
9
Теродде
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Александер Шволов
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
17
Родриго Саласар
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
17
Родриго Саласар
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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