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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 28 января 2023
Бавария
28.01.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
34'
Л. Сане
69'
Р. Коло Муани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Айнтрахт
90'
+4
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
М. Забитцер
️️️️
Й. Станишич
90'
85'
Замена
К. Якич
️️️️
М. Гетце
80'
Желтая карточка
Р. Борре
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
77'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Сане
71'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Д. Камада
64'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
64'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
Д. Упамекано
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
34'
Желтая карточка
Я. Зоммер
25'
Желтая карточка
М. де Лигт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
7
Ансгар Кнауфф
ЛАЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПАЗ
97
Джибриль Соу
ОП
35
Йеспер Линдстрем
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
44
Станишич
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Трапп
26
Н'Дика
20
Хасебе
3
Тута
20
Бута
97
Соу
7
Кнауфф
35
Линдстрем
17
Роде
27
Гетце
9
Муани
44
Станишич
20
Забитцер
20
Забитцер
44
Станишич
10
Сане
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
27
Гетце
18
Якич
18
Якич
27
Гетце
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
9
Муани
17
Алиду
17
Алиду
9
Муани
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
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