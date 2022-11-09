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Материалы

Кельн - Байер

09.11.2022, Среда, 20:30 мск Германия. Бундеслига, 14 тур Кельн - Байер
Германия. Бундеслига (2021/2022)
26 тур
13 марта, воскресенье 17:30 Байер 0:1 Кельн
9 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Кельн 2:2 Байер
Германия. Бундеслига (2020/2021)
29 тур
17 апреля, суббота 19:30 Байер 3:0 Кельн
12 тур
16 декабря, среда 22:30 Кельн 0:4 Байер
Германия. Бундеслига (2019/2020)
32 тур
17 июня, среда 21:30 Байер 3:1 Кельн
15 тур
14 декабря, суббота 17:30 Кельн 2:0 Байер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Байер
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Байер 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 16:30 Байер 2:2 Кельн
16 тур
21 декабря, среда 22:00 Кельн 1:1 Байер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Кельн 0:2 Байер
12 тур
7 ноября, суббота 17:30 Байер 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 16:30 Кельн 1:1 Байер
13 тур
29 ноября, суббота 17:30 Байер 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
23 тур
25 февраля, суббота 18:30 Кельн 0:2 Байер
6 тур
17 сентября, суббота 17:30 Байер 1:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
30 апреля, суббота 17:30 Кельн 2:0 Байер
15 тур
5 декабря, воскресенье 17:30 Байер 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 Байер 0:0 Кельн
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Кельн 0:1 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
26 тур
5 апреля, воскресенье 19:00 Кельн 0:2 Байер
9 тур
24 октября, пятница 22:30 Байер 2:0 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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