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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 04 ноября 2022
Боруссия М
04.11.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
4'
Й. Хофманн
25'
М. Тюрам
90+4'
П. Херрманн
35'
Т. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
П. Херрманн
Пас отдал
К. Коне
90'
+4
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
90'
+3
Желтая карточка
М. Тюрам
88'
88'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Н. Ахамада
Замена
Л. Нец
️️️️
А. Плеа
87'
84'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Фюрих
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Т. Янчке
81'
73'
Желтая карточка
К. Мавропанос
68'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
П. Штенцель
68'
Замена
Силас
️️️️
Л. Пфайффер
35'
ГОЛ! 2:1!
Т. Томаш
Пас отдал
Б. Соса
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
25'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
17'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
А. Плеа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
21
Ивандро Санчес
АП
26
Торбен Мюзель
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4-2-1-1-2
21
Зиппель
5
Бенсебаини
24
Янчке
5
Фридрих
29
Скалли
23
Крамер
5
Вайгль
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-1-1-1-3
21
Мюллер
15
Штенцель
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
8
Ахамада
10
Фюрих
9
Гирасси
16
Пфайффер
8
Томаш
24
Янчке
13
Штиндль
13
Штиндль
24
Янчке
14
Плеа
25
Нец
25
Нец
14
Плеа
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
16
Пфайффер
26
Силас
26
Силас
16
Пфайффер
15
Штенцель
4
Вагноман
4
Вагноман
15
Штенцель
8
Ахамада
25
Эглофф
25
Эглофф
8
Ахамада
10
Фюрих
9
Переа
9
Переа
10
Фюрих
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
11
Натан Н'Гуму
ПВ
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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